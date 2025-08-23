شبكة أطباء السودان: وفاة 46 شخصاً خلال شهرين بسبب نقص الغذاء

أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة 46 شخصاً في ولاية جنوب كردفان خلال الشهرين الماضيين، نتيجة سوء التغذية الحاد، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تحذيرات من كارثة صحية

حذرت الشبكة من تدهور الوضع الإنساني والصحي في الولاية، خاصة في ظل محدودية الوصول إلى الغذاء والخدمات الطبية، مشيرة إلى أن الوفيات المسجلة قد تكون جزءاً من حصيلة أكبر لم تُوثق بعد.

ودعت جهات طبية وإنسانية إلى تدخل فوري من المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الغذائية والطبية، وإنقاذ السكان من كارثة إنسانية وشيكة.