هل ترتفع أسعار البطاطس؟ .. شعبة الخضروات تجيب

في ظل الضغوط المعيشية اليومية التي يواجهها المواطن المصري، ومع توالي موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع حول العالم، يبقى السؤال الذي يتكرر على ألسنة الكثيرين: "هل هناك أمل في تحسن الأسعار؟"

وتترقب الأسر المصرية أي انفراجة في أسواق الغذاء، جاءت التصريحات الأخيرة من شعبة الخضر والفاكهة لتبث روح الطمأنينة مجددًا، مؤكدة أن الأسواق المصرية تمر بمرحلة استقرار ملحوظ، بل وتستعد لمزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

في مشهد نادر من التفاؤل الاقتصادي، تنطلق بشائر مبكرة تحمل أخبارًا سارة للمستهلكين، وتبشر بموسم جديد من الوفرة، بفضل خطط التوسع في الإنتاج وفتح منافذ بيع جديدة على مستوى الجمهورية.

الأسواق ممتلئة.. والانخفاضات مستمرة

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا وفرة غير مسبوقة في المعروض من الخضروات والفاكهة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الوفرة تأتي نتيجة مجهودات كبيرة في الإنتاج الزراعي المحلي، ما يجعل السوق المصري في حالة استقرار ملحوظة، بل ويتيح لمصر تصدير منتجاتها لعدد كبير من الأسواق العربية والعالمية.

مصر تتصدر قائمة الدول المصدّرة للفواكه والتمور

وأوضح "نجيب" أن مصر حققت طفرات كبيرة في مجال الزراعة، ليس فقط في الكمّ، بل في الجودة أيضًا، وهو ما جعلها تتصدر قوائم الدول المصدّرة للعديد من المنتجات الزراعية.

فقد أصبحت مصر أكبر مصدر عالميًا للبرتقال والفراولة المجففة، كما تحتل مكانة مرموقة ضمن أكبر منتجي التمور على مستوى العالم.

البطاطس ثابتة السعر.. لا مخاوف من الارتفاع

ومن بين أكثر الأسئلة التي تشغل بال الأسر المصرية، سعر البطاطس الذي شهد في فترات سابقة ارتفاعات غير متوقعة.

في هذا السياق، طمأن "نجيب" المواطنين مؤكدًا أن سعر البطاطس لن يشهد أي ارتفاع خلال الفترة القادمة، وأن السوق يشهد استقرارًا ووفرة حتى نهاية الصيف ودخول الشتاء.

الزيادة المؤقتة في الأسعار.. سببها فاصل الزرع فقط

ولمعالجة القلق المرتبط بأية زيادات عرضية في الأسعار، أوضح نائب رئيس الشعبة أن أي زيادة مؤقتة ترجع عادة إلى فاصل الزرع بين المحصول والآخر، وهذه الزيادة لا تتجاوز 10% في الغالب، وتستمر لفترة قصيرة فقط، قبل أن تعاود الأسعار استقرارها من جديد.

منافذ جديدة قريبًا.. والأسعار ستنخفض

و كشف نجيب عن اجتماع عُقد مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين هشام فاروق، بشأن دعم السوق بمزيد من المنافذ.

وأوضح أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة في جميع المحافظات، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض، وتقليل الحلقات الوسيطة، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.