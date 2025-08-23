قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
توك شو

هل ترتفع أسعار البطاطس؟ .. شعبة الخضروات تجيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الضغوط المعيشية اليومية التي يواجهها المواطن المصري، ومع توالي موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع حول العالم، يبقى السؤال الذي يتكرر على ألسنة الكثيرين: "هل هناك أمل في تحسن الأسعار؟"

وتترقب الأسر المصرية أي انفراجة في أسواق الغذاء، جاءت التصريحات الأخيرة من شعبة الخضر والفاكهة لتبث روح الطمأنينة مجددًا، مؤكدة أن الأسواق المصرية تمر بمرحلة استقرار ملحوظ، بل وتستعد لمزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

في مشهد نادر من التفاؤل الاقتصادي، تنطلق بشائر مبكرة تحمل أخبارًا سارة للمستهلكين، وتبشر بموسم جديد من الوفرة، بفضل خطط التوسع في الإنتاج وفتح منافذ بيع جديدة على مستوى الجمهورية.

الأسواق ممتلئة.. والانخفاضات مستمرة

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا وفرة غير مسبوقة في المعروض من الخضروات والفاكهة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الوفرة تأتي نتيجة مجهودات كبيرة في الإنتاج الزراعي المحلي، ما يجعل السوق المصري في حالة استقرار ملحوظة، بل ويتيح لمصر تصدير منتجاتها لعدد كبير من الأسواق العربية والعالمية.

مصر تتصدر قائمة الدول المصدّرة للفواكه والتمور

وأوضح "نجيب" أن مصر حققت طفرات كبيرة في مجال الزراعة، ليس فقط في الكمّ، بل في الجودة أيضًا، وهو ما جعلها تتصدر قوائم الدول المصدّرة للعديد من المنتجات الزراعية.
فقد أصبحت مصر أكبر مصدر عالميًا للبرتقال والفراولة المجففة، كما تحتل مكانة مرموقة ضمن أكبر منتجي التمور على مستوى العالم.

البطاطس ثابتة السعر.. لا مخاوف من الارتفاع

ومن بين أكثر الأسئلة التي تشغل بال الأسر المصرية، سعر البطاطس الذي شهد في فترات سابقة ارتفاعات غير متوقعة.

في هذا السياق، طمأن "نجيب" المواطنين مؤكدًا أن سعر البطاطس لن يشهد أي ارتفاع خلال الفترة القادمة، وأن السوق يشهد استقرارًا ووفرة حتى نهاية الصيف ودخول الشتاء.

الزيادة المؤقتة في الأسعار.. سببها فاصل الزرع فقط

ولمعالجة القلق المرتبط بأية زيادات عرضية في الأسعار، أوضح نائب رئيس الشعبة أن أي زيادة مؤقتة ترجع عادة إلى فاصل الزرع بين المحصول والآخر، وهذه الزيادة لا تتجاوز 10% في الغالب، وتستمر لفترة قصيرة فقط، قبل أن تعاود الأسعار استقرارها من جديد.

منافذ جديدة قريبًا.. والأسعار ستنخفض

و كشف نجيب عن اجتماع عُقد مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين هشام فاروق، بشأن دعم السوق بمزيد من المنافذ.

وأوضح أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة في جميع المحافظات، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض، وتقليل الحلقات الوسيطة، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

