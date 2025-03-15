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القابضة للصناعات الغذائية تفتتح أول سوق أغذية متعدد الأنشطة في القاهرة الشهر المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للصناعات الغذائية تفتتح أول سوق أغذية متعدد الأنشطة في القاهرة الشهر المقبل

القابضة
القابضة
محمد صبيح

أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح مشروع مجمع "شينزو آبي" الشهر المقبل، والذي يعد أول نموذج لسوق أغذية متعدد الأنشطة في القاهرة.

وأوضح ناجي في تصريحات صحفية أن المجمع الجديد سيضم 105 محلات متعددة الأنشطة مصممة لتلبية جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، بما في ذلك المواد الغذائية الجافة واللحوم الطازجة والمجمدة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المجمع سيتضمن أيضاً مكتباً لجهاز حماية المستهلك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ليكون "نموذجاً تجارياً لأول مرة بهذا الشكل تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية".

وكشف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك حالياً 7 مولات تجارية عملاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية تطوير المنافذ التجارية التابعة والتوسع في إنشاء سلاسل تجارية متطورة وحديثة.

وأضاف رئيس الشركة أن إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلاً رمضان" ومعارض "أهلاً مدارس" ساهمت في استقرار السوق خلال فترات الزيادة على الطلب الموسمي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير منافذ بيع متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

مشروع للصناعات الغذائية مجمع شينزو آبي المجمع الجدي ومعارض أهلاً رمضان

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