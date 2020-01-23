تناولى الشاى الأخضر فى هذا الوقت لحرق الدهون

واحدة من أكثر فوائد الشاي الأخضر شعبية هي أنه يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لشعبيته، لكن متى يجب علينا تناول شرب الشاي الأخضر لحرق الدهون والاستفادة أكثر من تناوله.



عادة يفضل الناس تناول كوب من الشاي الساخن في الصباح.. ولكن ستندهش من معرفة أن هناك فوائد عديدة لشرب الشاي الأخضر قبل وقت النوم أيضًا.





ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى.. أنه لبدء يوم نشط يمكن أن يكون الشاي الأخضر قبل وقت النوم خلال الليلة السابقة خيارًا جيدًا للغاية. فما تأكله وتشربه قبل النوم له آثار خطيرة على صحتك لكن من المؤكد أن تناول الشاي الأخضر قبل وقت النوم مفيد لأنه مليء بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها حرق الدهون.







لكن محتوى الكافيين في الشاي قد يزعج دورة نوم الشخص مما يجعل من الصعب عليك النوم وتؤكد بعض الدراسات أنه لكي لا يعيق المشروب نومك ولكن تأكد من أنك لا تشرب أكثر من كوب واحد لذلك يفضل تناول الشاى الاخضر قبل ساعة من النوم فهو الوقت المثالي لشرب الشاي الأخضر لأنه سيسمح لك بإفراغ المثانة وترك المشروب يستقر في جسمك قبل أن تغلق عينك.