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أخبار العالم

الجبير يكشف عن حالة واحدة لعودة العلاقات بين السعودية وإيران

الخميس 23/يناير/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد  وزير الشئون الخارجية السعودية عادل الجبير على أن العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن تحدث في حالة عودة إيران كدولة طبيعية. 

وأعرب الجبير عن قلقه جراء التدخل الإيراني في شئون العراق الداخلية. 

وقال الجبير إن تدخلات إيران في شئون العراق كبيرة للغاية، مشيرا إلى التظاهرات التي اندلعت في كلا من العراق ولبنان ضد تواجد إيران في كلاهما. 

وأضاف الجبير أن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، متابعا أنه على الرغم من مطالب إيران بإخراج الولايات المتحدة من المنطقة، إلا ان العكس هو ما يحدث. 

وأكد على عدم رغبة المملكة في التصعيد عقب الهجمات التي نفذتها إيران على منشآت أرامكو. 

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