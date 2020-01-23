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تعليم

صرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 04:30 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محي الدين

قرر الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 500 جنيه لكل العاملين والمعيدين والمدرسين المساعدين بـ جامعة القاهرة، بعد أدائهم الحضاري في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجهودهم غير العادية في نجاحها، والتفاني في خدمة الجامعة.


وهنأ رئيس جامعة القاهرة، كل الموظفين والعاملين بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح لنحو 200 ألف طالب وطالبة بمراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليات، بدون خيام على خلاف ما كان في الماضي، وما كانت تمثله هذه الخيام من خطورة محتملة.

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وكان الدكتور محمد الخشت قد أجرى جولة تفقدية صباح اليوم في عدد من الكليات داخل الحرم الجامعي اطمأن خلالها على نهاية ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، والتقط مع الطلاب صورًا تذكارية احتفالًا ببدء إجازة منتصف العام الدراسي.

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