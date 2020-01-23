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أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدهم الـ 68

الخميس 23/يناير/2020 - 04:49 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكل القيادات الأمنية والضباط والجنود بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء في نص التهنئة، "تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهاني لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، في عيدهم الثامن والستين.

ويظل ٢٥ يناير ١٩٥٢  يومًا تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية، يومًا للبطولة والفداء؛ فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامه.

نذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسرهم، بكل فخر، ونذكر أيضًا المصابين والمجروحين لينعم الله عليهم بالشفاء العاجل.

ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل سوء ويظللها بسلامه الكامل، وأن يحمي أوطاننا ومنطقتنا العربية وينعم عليها بالأمن والاستقرار.
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