انتهاء امتحانات الإعدادية العامة والمهنية دون معوقات بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتهاء امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة / الإعدادية المهنية) للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 م.





وأشار إلى أن غرفة العميات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.





وأضاف بأن أداء طلاب الشهادة الإعدادية العامة اليوم الخميس الإمتحان في مادة اللغة الأجنبية والتي انطلقت اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16/1/2020 إستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة ستة ايام.





وأوضح وكيل تعليم البحيرة ان النسبة الإجمالية لحضور الطلبة في الشهادة الإعدادية العامةسجلت 90747 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 93282 بنسبة عامة في الحضور 97.3 بالمائة.





وفى سياق متصل إنتهت إمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسى الأول 2019/2020 في مواد العلوم والتكنولوجيا والخط العربي إستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة خمسة أيام.



هذا وقد سجلت النسبة الإجمالية لحضور الطلبة في الشهادة الإعدادية المهنية 5131 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 6210 بنسبة حضور 82.6 بالمائة.