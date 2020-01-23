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أخبار العالم

عقب انتشار فيروس كورونا.. قرار عاجل من الصحة التركية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:49 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية عن فحص جميع الركاب القادمين من الصين، وذلك مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، وعدد من الدول. 

وقالت وزارة الصحة التركية إنها قررت فحص جميع ركاب الطائرات القادمة من الصين باستخدام كاميرات استشعار حراري لتفادي إنتشار كورونا

تجري سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، إجراءات وقائية مشددة على جميع الرحلات الجوية القادمة من المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا في دولة الصين، الذي أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن.

وكانت مصادر بالحجر الصحي في مطار القاهرة، قالت إن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، تجري فحوصات طبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية، تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض، موضحا أنه يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وأوضحت المصادر، أنه في حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى.
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