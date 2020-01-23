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أخبار البلد

بعد انتشار فيروس كورونا.. طوارئ في مطار القاهرة حيال ركاب الرحلات الصينية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:04 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
تجري سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، إجراءات وقائية مشددة على جميع الرحلات الجوية القادمة من المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا في دولة الصين، الذي أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن.

قالت مصادر بالحجر الصحي، إن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، تجري فحوصات طبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض، موضحا أنه يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وأوضحت المصادر، أنه في حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم، خلال هذه الآونه، اجراءات احترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين إلى المدن الصينية، خاصة بعد أن أودى الفيروس بحياة 17 شخصًا، وإصابة 570 حالة  بمدينة ووهان الصينية.
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