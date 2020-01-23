لحشد الأصوات.. ترامب أول رئيس أمريكي ينضم لفعالية مناهضة للإجهاض

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمشاركة في مسيرة "مارتش فور لايف" غدا الجمعة، في واشنطن، ليصبح أول رئيس أمريكي ينضم لهذا الحدث السنوي، الذي ينظمه مناهضون للإجهاض.





ونشر "ترامب"، مقطع فيديو للحدث العام الماضي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "أراكم الجمعة.. أيها الجموع الغفيرة!".





وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يشارك في هذه المسيرة.





ومن المتوقع أن يتحدث ترامب أمام التجمع السنوي للمتظاهرين المناهضين للإجهاض المنعقد في العاصمة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لحشد أكبر الأصوات في انتخابات 2020.