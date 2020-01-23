تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم في قتل محمد الموسي

واستمر التحقيق مع زوج نانسي عجرم لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.

وفى تطور جديد للقضية كشف خبير استراتيجى الياس حنا عن أن هناك كثيرا من التفاصيل الغامضة بقضية قتيل فيلا نانسى عجرم وتحديدا إطلاق 16 رصاصة عليه وهو أمر مثير للدهشة.





وقال إلياس خلال لقاء له فى برنامج et بالعربى: إطلاق فادى الهاشم 16 رصاصة على القتيل أمر غريب ولكن وقفا لما قيل عن نوعية المسدس الذى تم استخدامه يجوز أن يكون أطلق هذا الكم من الرصاص ولكن المثير أيضا وجود مكان للحروق بجسد القتيل فى أماكن إطلاق الرصاص وهو ما فسره أيضا بأن المسافة القريبة جدا مع خروج اللهيب من المسدس قد يسبب هذه الحروق.





وأضاف إلياس قائلا : لايمكن أن نحكم فى القضية حاليا إلا بعد الكشف عن كثير من الغموض فى هذه القضية مثل سبب نقل الجثمان من مكان الحادث إلى المطبخ لأن بقعة الدم التى ظهرت لا تعبر عن كمية الرصاص الذى أطلق عليه.