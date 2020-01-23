وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

استقبل مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش الفرنسى جاك فونتين، بحضور كل من وليام لويس المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى، وليد الصميعي رئيس الاتحاد الكويتي، المستشار احمد مدين امين عام الاتحاد العربي بالإضافة إلى إيهاب حافظ امين صندوق الاتحاد العربي للإتحاد.





رحب صبحي برئيس الاتحاد الدولى والوفد المرافق معه خلال تواجدهم بمصر متمنيا اقامة جيدة خلال فترة تواجده في مصر، كما أثنى صبحي على جهود الاتحاد الدولى لكى تدرج لعبة الاسكواش فى دورات الألعاب الأوليمبية وأن مصر داعمة لهذه الجهود.





وخاصة أن مصر أصبحت هذه الفترة من أقوى الدول فى لعبة الإسكواش على جميع المستويات سواء الرجال أو السيدات والناشئين والناشئات. مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متميزة لجميع الألعاب الرياضية وخاصة الاسكواش، كما أن مصر مستعدة فى أى وقت لاستضافة جميع البطولات العالمية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاسكواش.





ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد الدولى الشكر للدكتور اشرف صبحي على اهتمام وزارة الرياضة بلعبة الاسكواش والعمل علي نشرها في انحاء الجمهورية وتشجيع الشباب علي المشاركة فيها، والذى نتج عنه تفوق مصر وأصبحت من أفضل دول العالم فى لعبة الإسكواش.