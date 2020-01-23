برلماني يؤيد منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بمنح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعتبر رافد من روافد الاقتصاد المصرى.

وأوضح بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القطاع المصرفى ينظم حجم القروض ونشر السيولة ومستوى مشاركة القطاع المصرفى فى العمليات المختلفة ، مشيرا إلى أن هناك 3 تصنيفات للقطاع المصرفى إما إيجابى أو مستقر أو سلبى.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تمتع القطاع المصرفى بالنظرة المستقبلية النظر يعتبر ترجمة لاستقرار القطاع المصرفى من خلال مشاركته فى عمليات الاستثمار بالأنشطة المختلفة وتمويله للمشروعات.

وكانت قد منحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.





وأوضحت المؤسسة الائتمانية -في أحدث تقاريرها اليوم الأربعاء الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.





وقال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 % خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.





وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.





كما تتوقع مؤسسة "موديز" تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات ؛ السياحة والصناعة والرهن العقاري جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.