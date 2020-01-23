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أخبار البلد

الرئيس السيسي: ذكرى الشهداء ستظل باقية في وجدان المصريين

الخميس 23/يناير/2020 - 09:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم



قال الرئيس عبد
الفتاح السيسى إنه شرف اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على
النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار.



وكتبت الصفحة
الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك »: «شرفت
اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا
الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين».


قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه شرف اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار.


وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك »: «شرفت
اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين».



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