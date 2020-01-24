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رياضة

مجدي عبد الغني: صالح جمعة جنى على نفسه وإبراهيم سعيد مكانه الريال وبرشلونة.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن صالح جمعة لاعب النادى الأهلى أخطأ فى حق نفسه، لافتا إلى أنه يسير على درب إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق.

قال مجدي عبد الغني عبر ندوة صدى البلد: صالح جمعة جنى على نفسه رغم أنه لاعب جيد وإبراهيم سعيد بمستواه كان يلعب في ريال مدريد أو برشلونة وتفكيره غرقه فى ذلك التوقيت، لافتا إلى أن صالح جمعة يسير على نفس مشوار إبراهيم سعيد.

أضاف مجدي عبد الغني: طول عمرى بفكر فى الأهلى كنادي لحد ما أموت والأهلى له فضل كبير عليا وبشجعه من أنا طفل صغير من أول ما عرفت يعني إيه كرة قدم.

تابع مجدي عبد الغني: المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق على المستوى الشخصى بحبه جدا لأنه إنسان معطاء ومن الناس اللى تحط من جيوبها علشان النادى الأهلي.
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