مجدي عبد الغني: صالح جمعة جنى على نفسه وإبراهيم سعيد مكانه الريال وبرشلونة.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن صالح جمعة لاعب النادى الأهلى أخطأ فى حق نفسه، لافتا إلى أنه يسير على درب إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق.





قال مجدي عبد الغني عبر ندوة صدى البلد: صالح جمعة جنى على نفسه رغم أنه لاعب جيد وإبراهيم سعيد بمستواه كان يلعب في ريال مدريد أو برشلونة وتفكيره غرقه فى ذلك التوقيت، لافتا إلى أن صالح جمعة يسير على نفس مشوار إبراهيم سعيد.





أضاف مجدي عبد الغني : طول عمرى بفكر فى الأهلى كنادي لحد ما أموت والأهلى له فضل كبير عليا وبشجعه من أنا طفل صغير من أول ما عرفت يعني إيه كرة قدم.



