تحركات برلمانية بسبب بيع أدوية للإجهاض على فيس بوك.. برلمانيون: صحة البشر ليست للبيع ومطالب بتفعيل قانون حظر الإعلان عن المنتجات الطبية والأدوية غير المرخصة

وقالت عضو البرلمان إن الدواء يحمل اسم سايتوتاك وميزوتاك ، حيث إن وظيفته الإجهاض الآمن في المنزل، تحت إشراف طبيب متخصص، إلا أن ذلك بحسب الإدارة الصيدلية محظور.





وأضافت أنه غير مسموح بتداول الأدوية الخاصة بالإجهاض إلا من خلال المستشفيات فقط، وبشكل مقنن حسبما أشار إليه القانون، والإعلان عن دواء مماثل على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة واضحة يجب مجابهتها.





وأوضح أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية كانت قد أصدرت منشورا واضحا يمنع بيع الأدوية على السوشيال ميديا، وتم إصداره في عام 2016، تحذر فيه من بيع مستحضر “ميزوتاك 200 مجم”، إنتاج شركة سيجما للأدوية في الصيدليات بالسوق المحلية.





ونص المنشور على تحريز كل الكميات الموجودة من المستحضر في الصيدليات بالسوق العامة، وتشمل تلك المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة “misoprostol” منها ميزوتاك 200 مجم أقراص وميزوبروست 200 مجم أقراص إنتاج شركة سيد لصالح شركة مالتي فارما وفاجي بروست 25 مجم، أقراص مهبلية إنتاج شركة أدوية، وتساعد تلك المستحضرات على إجهاض الحمل.





وحذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم من ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر"، حيث إنه أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، ويجب تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه.





وطالبت الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، بمراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر "فيس بوك" أو غيره من وسائل الاتصال.





وفى المقابل، أيدت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.





وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بالموافقة على قانون حظر الإعلان عن المنتجات الطبية والأدوية غير المرخصة والتي تكون دون روشتة وغير موصوفة من جانب الطبيب، مؤكدة أن جميع هذه الأدوية غير المرخصة التي يتم تداولها والترويج عنها عبر السوشيال والتليفزيون تؤدي إلى السرطانات ومنها ما يؤدي إلى الوفاة مباشرة.





وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان في حيز التنفيذ ولا بد أن تلتزم الحكومة بتطبيقه على هؤلاء الأشخاص أصحاب الضمائر السوداء.





وأضافت النائبة أن هؤلاء الأشخاص يقومون باستغلال عقول المرضى وإقناعهم بأن هذه الأدوية مفعولها بمثابة السحر أي أن من خلال تناول هذه الجرعة سوف يتم تغيير حياتهم للأفضل ويجب أن يتم وضع حد لهؤلاء.





وتابعت النائبة حديثها: "ما ينفعش حتي يتم وصف المرض عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الأخرى صحة البشر مش للبيع".





كما أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل قانون مكافحة جرائم الانترنت ضد بائعي الادوية عبر السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون مكافحة جرائم الانترنت وضع عقوبات صارمة ضد هذه المخالفات، مطالبًا وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية بضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين.

كما طالب النائب بضرورة عمل حملات توجيهة من جانب وزارة الصحة حول أخطار شراء الأدوية من مصادر مجهولة حيث انها من الممكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة.