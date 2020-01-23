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رياضة

بعد 35 دقيقة.. ماني يخرج مصابا.. وليفربول يفرض سيطرته على وولفرهامبتون

الخميس 23/يناير/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حافظ ليفربول على تقدمه بعد مرور 35 دقيقة أمام مضيفه ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج ".

الهدف الأول جاء من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلي يمين مرمي باتريسيو.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى ولفرهامبتون 41 % : 59 % ليفربول، حتى الدقيقة 25.

وسيطر الهدوء في مجريات اللقاء بسيطرة نسبية للاعبي ليفربول على الكرة، مع كرة خطيرة أهدرها محمد صلاح بعد التوغل إلى منتطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى لها.

وخرج النجم السنغالي ساديو ماني مصابًا بعد سقوطه على أرض الملعب طالب بعدها من الجهاز الفني التغيير، لينزل الياباني تاكومي مينامينو بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول 

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب، منذ 30 عاما.

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالهما في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة  1 - 1، في الدور الأول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.
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