طيران مجهول يستهدف مقر حزب الله قرب الحدود السورية

كشفت فضائية الحدث السعودية عن استهداف مقر لحزب الله العراقي في منطقة القائم بالقرب من الحدود مع سوريا، بواسطة طيران مجهول.





فيما رجحت الفضائية السعودية عن استهداف قائد ميداني من حزب الله في القصف الذي وقع بمنطقة القائم العراقية بالقرب من الحدود السورية.





وكانت الولايات المتحدة استهدفت بعض مقرات حزب الله في العراق، الشهر الماضي، ما ترتب عليه محاولات اقتحام سفارتها في بغداد.









ونتيجة لمقتل سليماني، قصفت إيران بعض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وذلك للرد على العملية الأمريكية.



