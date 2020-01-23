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أخبار العالم

طيران مجهول يستهدف مقر حزب الله قرب الحدود السورية

الخميس 23/يناير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت فضائية الحدث السعودية عن استهداف مقر لحزب الله العراقي في منطقة القائم بالقرب من الحدود مع سوريا، بواسطة طيران مجهول. 

فيما رجحت الفضائية السعودية عن استهداف قائد ميداني من حزب الله في القصف الذي وقع بمنطقة القائم العراقية بالقرب من الحدود السورية. 

وكانت الولايات المتحدة استهدفت بعض مقرات حزب الله في العراق، الشهر الماضي، ما ترتب عليه محاولات اقتحام سفارتها في بغداد. 

وعقب هذه الأحدث، وقعت الضربة الكبرى، وذلك عقب استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد. 

ونتيجة لمقتل سليماني، قصفت إيران بعض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وذلك للرد على العملية الأمريكية. 

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