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أخبار البلد

قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 ص
طوارئ على المهبط
طوارئ على المهبط
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نورهان خفاجي

انتهى مطار سوهاج الدولي من تنفيذ تجربة الطوارئ، الخاصة بسيناريو وجود قنبلة على طائرة في حقيبة، وتم التعامل معها من قبل وحدة المفرقعات بالمطار وإخلاء الطائرة من الركاب بدون إصابات .

توجه على الفور رجال وحدة الإطفاء والإنقاذ ووحدة المفرقعات بالمطار للتعامل مع الموقف ورفع حالة الطوارئ بالمطار، وقد تم العثور على الحقيبة المشتبه بها والتعامل معها ونقلها بواسطة البوتقة للمكان الامن وابطال مفعولها بواسطة مدفع المياه الخاص بالمطار.

أثنت اللجنة المشكلة من قبل الشركة المصرية للمطارات على نجاح التجربة ومدى التدريبات التي وصلت إليها إدارات المطار، وحسن التعامل مع الموقف الذى كان له الدور الفعال فى نجاح التجربة.

ومن جانبه أشاد اللواء طيار هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي بالدور الذي تلعبه الجهات الشرطية بالمطار، وإدارات المطار على حسن التعامل مع الموقف والوقوف علي حسن التعاون بين الجهات وبعضها بالمطار.

قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط
قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط
قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط
قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط
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