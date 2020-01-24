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توك شو

أخبار التوك شو.. أرملة الشهيد طاحون تروي تفاصيل اغتيال زوجها أمام منزله..تامر أمين يحبس دموعه.. ومها أحمد ترقص على الهواء

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، الخميس مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قالت عبير طاحون زوجة الشهيد وائل طاحون، إن التكريم الذي شهده زوجها الشهيد "وائل طاحون" اليوم من أحد أوجه الدعم الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعربت عن سعادتها بالتكريم.

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران» ضيفا على الفنانة مها أحمد في برنامج «ربع دستة ستات» المذاع على قناة «المحور».

وأشعل حسن شاكوش وصديقه عمر كمال ستوديو بتقديمهم أغنية «بنت الجيران»، مما جعل الفنانة مها أحمد تدخل في وصلة رقص على اللحن وتردد كلمات الأغنية معهم.

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن نجل الشهيد وائل طاحون اكد أنه بطل ابن بطل في احتفالية اكاديمية الشرطة بعيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي.

قام الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار بحبس دموعه على الهواء بعد التقرير الذي عرضه عن الاحتفالية عيد الشرطة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إننا طبقنا 3 شرائح لاتفاقية الشراكة الأوروبية وتم تخفيض أسعار السيارات في 2019.

قال جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الجميع اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية للحماية من الفيروسات خاصة فيروس كورونا.

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