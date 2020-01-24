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أخبار العالم

ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط الشهيرة بـ"صفقة القرن" سيكون قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن يوم 28 يناير الجاري.

وأوضح ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "ربما تكون ردة فعل الفلسطينيين سلبية في البداية نحو خطة السلام، لكن في الواقع هي إيجابية لهم".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

تدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية.

وأضاف كوشنر: "خطة ترامب تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة".
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