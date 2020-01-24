ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط الشهيرة بـ "صفقة القرن " سيكون قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن يوم 28 يناير الجاري.





وأوضح ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "ربما تكون ردة فعل الفلسطينيين سلبية في البداية نحو خطة السلام، لكن في الواقع هي إيجابية لهم".





ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.





تدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.





بدوره، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن أول مرحلة ل خطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية.



