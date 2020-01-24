في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب

على خطى مقولة "طباخ السم بيدوقه"، فقد كان هذا مع رجل هندي أدمن مصارعة "الديوك"، فكانت نهايته على يد الديك الذي اعتاد المشاركة به في النزالات الممنوعة.

أثناء اصطحاب رجل هندي يبلغ من 50 عامًا للديك الخاص به من أجل المشاركة في مصارعة للديوك في ولاية أندرا بريدش جنوب شرق الهند، نشب الخلاف.

فبدا أن الديك قد ضاق صدره وأراد التحرر من تلك القبضة العنيفة والدامية التي أحكمها عليه صاحبه، وجعله يدخل في صراعات دموية مع ديوك أخرى فقط للاستمتاع.

هجم الديك على صاحبه وأبرحه ضربًا بمخالبه القاتلة، فخر الرجل واقعًا على الأرض وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وفقًا لموقع جلوبال نيوز

توفى الرجل إثر تعرضه لسكتة دماغية نتيجة التعرض لعدة ضربات من مخلب الديك على رقبته أثناء الصراع الذي وقع بينهم قبل الذهاب للنزال الغير مصرح به قانونًا في الهند.