ليبيا.. مليشيات السراج وأردوغان تستهدف مطار معيتيقة الدولي

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، اليوم الجمعة، بأن مطار معيتيقة تعرض للاستهدف بعدة صواريخ بعد ساعات من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية.
يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، يوم الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس وضواحيها، مؤكدًا أن "قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة مناطق عسكرية، ممنوع منعًا باتًّا استخدامها للطيران المدني أو العسكري. وتحليق أي طائرة، مدنية أو عسكرية، أيًا كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكّل خرقًا لإطلاق النار، وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر".
وقال المسماري إن مطار معيتيقة يُستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا، التي تدعم حكومة السراج، متهما قوات الحكومة بارتكاب 100 خرق لوقف إطلاق النار طيلة فترة الهدنة.