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منوعات

أرادت التجميل فأصابتها التشوهات.. سيدة تصاب بالعمى والسبب حقنة

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تعد "كارول برايان" تستطيع التعرف على وجهها بالمرآة، فقد أصبحت شخص آخر لا يمت صلة الى نسختها الجميلة السابقة وجمالها المعهود، فحقنة تجميل كانت قادرة على تركها  بهيئة غير محببة وعين واحدة.

كانت "كارول" البالغة من العمر 47 عامًا، تمتلك وجه جميل وساحر ولكن خطوط تقدم العمر كانت تفسد عليها جمالها، ومن هنا اتخذت قرار  بملئ تلك الخطوط في الجبهة لتعود إلى شبابها  مرة أخرى، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

ولكن قرارها كان هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته في حياتها، فكانت النتيجة وجه وارم وعين لا ترى فقد أصبحت عمياء دائمًا إلا عين واحدة.

ذهب حلمها في جعل وجهها ممتلئًا وصغيرًا عندما حقنت حشو جلدي في جبينها، وباتت تفكر في الانتحار والتخلص من حياتها، وفي غضون أشهر شوهت ملامحها وانتفخت أكثر وأكثر ، وحيرت الأطباء وتركتها مدمرة للغاية.

وقالت "كارول":"كان من الصعب أن أقبل أنني لن أبدو أبدًا كما كنت"، وأضافت "اكتشفت أن العشرات من الأشخاص وحدهم قد أصيبوا بالعمى عن طريق حقن ملء التجاعيد عن طريق الجلد".


أرادت التجميل فأصابتها التشوهات.. سيدة تصاب بالعمى والسبب حقنة
أرادت التجميل فأصابتها التشوهات.. سيدة تصاب بالعمى والسبب حقنة
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