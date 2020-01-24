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مرأة

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:27 ص
زوجة محمود العسيلي
زوجة محمود العسيلي
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هاجر هانئ
شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم زوجة الفنان محمود العسيلى متابعها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى مدينة برشلونة الأسبانية.


تألقت زوجة محمود العسيلى بإطلالة ملقتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل اعلى الركبة و نسقت معها بلوفر أوف وايت تميز بقماش الفرو.

فيما انتعلت زوجة محمودالعسيلي حذاء متوسط الطول باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد كروس باللون الأسود أيضا.

أما من الناحيةالجمالية، فأعتمدت زوجة محمود العسيلى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.
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Streets of Barcelona

A post shared by Omneya Abd El Moneim (@omneya_abdelmoneim) on

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