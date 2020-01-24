بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

زوجة الفنان محمود العسيلى متابعها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى مدينة برشلونة الأسبانية. شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعممتابعها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى مدينة برشلونة الأسبانية.









زوجة محمود العسيلى بإطلالة ملقتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل اعلى الركبة و نسقت معها بلوفر أوف وايت تميز بقماش الفرو. تألقتبإطلالة ملقتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل اعلى الركبة و نسقت معها بلوفر أوف وايت تميز بقماش الفرو.





زوجة محمودالعسيلي حذاء متوسط الطول باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد كروس باللون الأسود أيضا. فيما انتعلتحذاء متوسط الطول باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد كروس باللون الأسود أيضا.



