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ممثل الصحة العالمية يكشف عن خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ياسمين سامي
قال ممثل الصحة العالمية جون جابور، إن مصر لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المنتشر في الصين الشعبية حاليا.

وأضاف ممثل الصحة العالمية خلال مكالمة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز:  مصر لم ترصد اى حالة وعلي الشعب المصري ألا يخافوا ومصر عندها القدرة للاستعداد لمواجهة أي الفيروس.

وتابع ممثل الصحة العالمية: مصر تحدت فيروس انفلونزا الطيور واحتوت الوضع علي أراضيها، وفي الوقت الحاضر مصر في التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ان مصر عملت علي تجديد خطة للطوارئ لمواجهة الحالات غير المتوقعة واتخذت احتياطتها علي مناطق العبور والمطارات والموانئ.


وكان التليفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد. 

وأصيب حتى الآن نحو 830 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 25 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". 

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
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