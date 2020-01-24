ممثل الصحة العالمية يكشف عن خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا

جون جابور، إ ن مصر لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المنتشر في الصين الشعبية حاليا. قال ممثل الصحة العالمية





وأضاف ممثل الصحة العالمية خلال مكالمة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز: مصر لم ترصد اى حالة وعلي الشعب المصري ألا يخافوا ومصر عندها القدرة للاستعداد لمواجهة أي الفيروس .





وتابع ممثل الصحة العالمية: مصر تحدت فيروس انفلونزا الطيور واحتوت الوضع علي أراضيها، و في الوقت الحاضر مصر في التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ان مصر عملت علي تجديد خطة للطوارئ لمواجهة الحالات غير المتوقعة واتخذت احتياطتها علي مناطق العبور والمطارات والموانئ.









وكان التليفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.