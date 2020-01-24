AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق نادي قنا الرياضي يضم مهاجم البداري بالقسم الثالث

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:19 م
قنا الرياضي يضم مهاجم
قنا الرياضي يضم مهاجم البدارى بالقسم الثالث
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد في إتمام التعاقد مع مصطفى عواد مهاجم فريق البدارى، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدوري القسم الثالث.
ووقع عواد على عقود انضمامه لفريق قنا في حضور مؤمن أبو حديد المشرف على الفريق بأسوان ومحمود ابراهيم المدير الفنى للفريق.
يذكر أن مصطفى عواد ،هو رابع الصفقات للفريق ، بعد إتمام التعاقد مع محمود جابر مدافع شبان قنا، ومحمود خليل يونس ظهير أيمن نادي سوهاج على سبيل الإعارة 6 أشهر، وأحمد سيد ظهير أيسر نجمة سينا وديروط لمدة سنة ونصف .
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة محمود إبراهيم ،لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين، لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود لدورى القسم الثانى من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قنا الرياضي يضم صخرة دفاع شبان قنا في القسم الثالث

شبان قنا يضم شهاب شفيق مهاجم الجزيرة

شبان قنا يضم ظهير أيسر سمنود الوليدية

بني سويف يضم مهاجم الرجاء السابق

رسميا .. الألومنيوم يضم ماهر العشرى مهاجم منتخب السويس

ديروط تضم "ميسي" التليفونات على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

بسبب فيديو خادش.. حبس فاشيونيستا كويتية وزوجها ورفض إخلاء سبيلهما

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام الجزائر في نصف نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

شبورة ضبابية وأمطار كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت.. فيديو

تريند الفن| تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم .. ابنة علي ربيع ترتدي الحجاب

إعلان صفقة القرن قبل الثلاثاء المقبل.. ترامب يفاجئ الفلسطينيين

AdvertisementS

بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون .. كلوب ينتقد أداء محمد صلاح وفيرمينو

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ نجوم الأهلي ومصطفى محمد كلمة السر

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عمرو الجنايني يكشف حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام الجزائر في نصف نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

أول لاعب ياباني في الدوري الإنجليزي.. تاكومي مينامينو يدخل تاريخ ليفربول

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

الأمور أسهل مع بوبي...ليفربول يواصل احتفاله بـ الفوز أمام ولفرهامبتون

الاتفاق يستضيف النصر بـ الدوري السعودي

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الشيزلونج.. نوال الزغبي بفستان أسود تبهر جمهورها

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس