فريق نادي قنا الرياضي يضم مهاجم البداري بالقسم الثالث

نجح مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد في إتمام التعاقد مع مصطفى عواد مهاجم فريق البدارى، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدوري القسم الثالث.ووقع عواد على عقود انضمامه لفريق قنا في حضور مؤمن أبو حديد المشرف على الفريق بأسوان ومحمود ابراهيم المدير الفنى للفريق.
يذكر أن مصطفى عواد ،هو رابع الصفقات للفريق ، بعد إتمام التعاقد مع محمود جابر مدافع شبان قنا، ومحمود خليل يونس ظهير أيمن نادي سوهاج على سبيل الإعارة 6 أشهر، وأحمد سيد ظهير أيسر نجمة سينا وديروط لمدة سنة ونصف .
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة محمود إبراهيم ،لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين، لمواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود لدورى القسم الثانى من جديد.