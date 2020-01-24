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مرأة

نصائح مهمة لاكتشاف امراض العيون في الاطفال بسرعة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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اسماء محمد - ايهاب عيد
قالت الدكتورة جيهان احمد سامي استشاري طب الاطفال بمعهد بحوث أمراض العيون، ان وجود طبيب الأطفال داخل غرفة الولادة من الأمور الضرورية جدا حيث يقوم بفحص الطفل جيدا مما يمكننا من اكتشاف أى مشاكل أو عيوب في عيون الطفل.

وأضافت  استشاري طب الاطفال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على هامش مؤتمر العيون الدولي الـ 14 لمعهد بحوث العيون، أن من ضمن الفحوصات التي تجرى للطفل بعد الولادة مباشرة ، اختبار تفاعل العين مع الضوء بحيث تتسع وتضيق مع ضوء البطارية وهذه الطريقة الوحيدة للتمكن من ان الطفل يستطيع الرؤية فى هذه السن.

وأشارت الدكتورة جيهان احمد سامي إلى أن هناك مجموعة اخرى من الفحوصات التي تجري لعين الصغير مثل  ظهور المياه الزرقاء على عين الصغير ووجود اي شكل أو علامة غريبة في القرنية.

نصحت الأمهات بضرورة إجراء فحوصات العيون والنظر للأطفال حديثي الولادة عند إتمام الـ 9 شهور بعد دخول الصغار فى مرحلة الرؤية والنظر.
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