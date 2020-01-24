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اقتصاد

عالميا.. تراجع الذهب وارتفاع النفط اليوم الجمعة

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:54 م
تراجع الذهب وإرتفاع
تراجع الذهب وإرتفاع النفط اليوم الجمعة
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مايكل عياد
تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 % في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1560.40 دولار.

وانخفضت أسعار الفضة 0.1 % إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1 % .

فيما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.33 دولار أمريكي أو بنسبة 0.53 % إلى 62.37 دولار، كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.21 دولار أمريكي أو بنسبة 0.38 % إلى 55.80 دولار.
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