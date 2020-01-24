عالميا.. تراجع الذهب وارتفاع النفط اليوم الجمعة

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 % في الأسبوع،