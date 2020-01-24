كلب مسعور يعقر 5 أطفال بقرية القرامطة فى سوهاج

عقر كلب مسعور اليوم، ٥ أطفال يقيمون قرية القرامطة شرق دائرة مركز ساقلته بسوهاج، مما نتج عنه إصابتهم بأماكن متفرقه، تم نقل المصابين لمستشفي ساقلته المركزي للعلاج.





ويواصل أهالي القرية بحثهم عن الكلب لقتله كي لا يتسبب في إصابة المزيد من الأطفال بقريتهم، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود أشاره من المستشفي المركزي بوصول ٥ أطفال مصابين بعقر كلب في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل إلي مكان الواقعة الرائد كريم علام، رئيس مباحث المركز.





وبسؤال المصابين أفادوا بتعرضهم لعقر من كلب مسعور، أثناء سيرهم في الشارع، بقرية القرامطة شرق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة







