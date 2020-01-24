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حوادث

رفضت أسرته زواجه ..القصة الكاملة لانتحار طالب جامعي بالإسكندرية

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تخلص طالب جامعي، من حياته منتحرا بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع عشر بعقار بمنطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرفض أسرته زواجه من إحدى الفتيات.

تلقى قسم شرطه ثان المنتزه بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط شخص من أعلى عقار بشارع ٣٠ متفرع من شارع 45 منطقة العصافرة قبلي، وتوفي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبين وجود جثة المدعو "ف.و.س.ع"، ٢٥ عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بذات العنوان، بالطريق أمام العقار، يرتدي كامل ملابسه، وبها إصابات وكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والده المدعو "و.س.ع"، ٥٥ عاما، فني أشعة، مقيم بذات العنوان، قرر قيام نجله بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنهما.

وأضاف الأب في التحقيقات أن نجله كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب رفض زواجه من إحدى الفتيات قبل إتمام دراسته، لافتا إلى أنه عثر بغرفة نومه على خطاب مدون بخط يده يتضمن إقدامه على الانتحار، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. 
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