إدوارد يزور ياسر جلال في كواليس تصوير الفتوة





وحرص إدوارد على تهنئة ياسر جلال بعدما بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل، من خلال التعليق على الصور، قائلًا: «مبروك النجم ياسر جلال مسلسل الفتوة ».





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

نشر الفنان إدوارد، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إحتوت على صور خلال زيارته للفنان ياسر جلال بكواليس مسلسل «الفتوة» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.