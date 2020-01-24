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أخبار العالم

الجبير: نرفض سيطرة أقلية سياسية على المشهد في اليمن

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:20 م
وزير الدولة السعودي
وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
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أحمد محرم
أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية لا تريد الحرب في اليمن وتسعى إلى حل سياسي.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي، "لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن".



وتابع الجبير أن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم.

وأكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية  أن الشعب الإيراني معتدل تاريخيًا لكن النظام الحاكم في طهران اختطف الدولة.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي، أن "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران".

وتابع الجبير أن المملكة العربية السعودية لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، ولذا فعليها التوقف عن هذا.

واكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة.

وكان الجبير قد قال أمس إن العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن تحدث في حالة عودة إيران كدولة طبيعية. 

وأضاف الجبير أن تدخلات إيران في شئون العراق كبيرة للغاية، مشيرا إلى التظاهرات التي اندلعت في كل من العراق ولبنان ضد تواجد إيران في كليهما. 

وتابع الجبير أن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، متابعا أنه على الرغم من مطالب إيران بإخراج الولايات المتحدة من المنطقة، إلا ان العكس هو ما يحدث. 
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