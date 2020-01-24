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فن

نورهان بصحبة غادة عادل في كواليس مسلسل ليالينا

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:51 م
نورهان وغادة عادل
نورهان وغادة عادل
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محمد بدران

شاركت الفنانة نورهان جمهورها صورة من كواليس تصوير مسلسلها القادم "ليالينا" التي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم 2020.


ونشرت نورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "انستجرام" ظهرت فيها بجانب الفنانة غادة عادل التي تشاركها العمل، وعلقت قائلة: "من التصوير مسلسل “ليالينا” رمضان 2020، مع خالد الصاوي وإياد نصار والقمر غادة عادل، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح إنتاج “سينرجي"


يذكر أن "ليالينا" المسلسل الثاني على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما معًا مسلسل “بحر” للفنان ماجد المصري.


كان احدث أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بحر" الذى عُرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.


نورهان بصحبة غادة عادل في كواليس مسلسل ليالينا
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