نورهان بصحبة غادة عادل في كواليس مسلسل ليالينا

من التصوير ..مسلسل ( ليالينا) رمضان ٢٠٢٠ ..مع خالد الصاوي و اياد نصار و القمر غادة عادل ..اخراج احمد صالح تأليف احمد عبد الفتاح انتاج سينرجي