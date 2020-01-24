الطب الوقائي: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر خالية من فيروس كورونا، وهناك إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس البلاد.
مشيرا الى ان هناك اكثر من نوع لكورونا تعرضت له الدول العربية من قبل.
وأشار الدكتور علاء عيد، إلى أن لجنة الطوارئ أقرت بأن الحدث لم يرتق إلى الصحة العامة، موضحا أن المرض لن يثير القلق الدولي، وأن اللجنة ستظل منعقدة 10 ايام متتالية لمتابعة الأحداث الجارية.
وأفاد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أصدرت تعليماتها برفع حالة الاستعداد لـ القصوي بمجرد أن أصدرت اللجنة الدولية أول تقاريرها، وذلك لمنع دخول المرض للبلاد، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بكل المنافذ المختلفة سواء جويه او بحريه.
وأوضح الدكتور علاء عيد ،ان اشهر اعراض كورونا تتمثل فى، ارتفاع درجة الحرارة من 38 فأكثر مع كحة والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفس، مشيرا إلى أن الفيروس تتراوح شدته من نزلة برد عادية الي متلازمة تنفسية حادة شديدة.