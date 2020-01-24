الطب الوقائي: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر خالية من فيروس كورونا، وهناك إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس البلاد.





مشيرا الى ان هناك اكثر من نوع لكورونا تعرضت له الدول العربية من قبل.



