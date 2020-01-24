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مرأة

احذر.. فيروس كورونا يؤدي لوفاة الكلاب بنسبة 90٪

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:17 م
احذر.. ڤيروس كورونا
احذر.. ڤيروس كورونا يؤدي لوفاة الكلاب بنسبة ٩٠٪
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حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا يصاب به جميع أنواع الحيوانات.

وتابعت أن يرتبط فيروس كورونا في الكلاب ارتباطا وثيقا بأشكال الفيروس التي تسبب المرض المعوي في  القطط، التي  تتحور إلى مرض التهاب الصفاق المعدية في القطط وتشبه أعراض الكورونا في الكلاب، ومع ذلك، يحدث فيروس كورونا فقط في الكلاب البرية والمحلية، بما في ذلك الذئاب والثعالب.

وأوضحت أن جميع الكلاب عرضة للإصابة، وقد أظهرت الدراسات أن أكثر من 25 في المئة من الكلاب الأليفة قد تعرضت له.

وأضافت أن فيروس كورونا يؤدي إلى وفاة الكلاب وذلك بنسبة  90%، ويمكن أن يستمر الكلب مريض لمدة تصل إلى ٦ أشهر.
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