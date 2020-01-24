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توك شو

سارة نخلة: خسرت جائزة ملكة جمال العرب بسبب الزواج.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:17 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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حمزة شعيب
قالت الفنانة سارة نخلة، إن مسقط رأسها في المملكة العربية السعودية ثم عادت أسرتها إلى سوريا من أجل استكمال دراستها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أنا كيوت أمام الكاميرا ولا أحد يشبهني.

وتابعت سارة نخلة أنها في العام الدراسي الأولى الجامعي فكرت في التمثيل ولكن أسرتها رفضت حتى تحصل على الشهادة الجامعية في البداية، وقدمت على مسابقة ملكات جمال سوريا ومسابقة ملكة جمال العرب في مصر وأقيمت في مدينة الأقصر.

وأشارت إلى أنها خسرت جائزة ملكة جمال العرب بسبب زواجها، موضحة أنه من شروط المسابقة ألا تتزوج المتسابقة لمدة عامين من الترشح وهو ما لم تفعله.
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