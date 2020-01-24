سارة نخلة: خسرت جائزة ملكة جمال العرب بسبب الزواج.. فيديو

قالت الفنانة سارة نخلة، إن مسقط رأسها في المملكة العربية السعودية ثم عادت أسرتها إلى سوريا من أجل استكمال دراستها.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أنا كيوت أمام الكاميرا ولا أحد يشبهني.





وتابعت سارة نخلة أنها في العام الدراسي الأولى الجامعي فكرت في التمثيل ولكن أسرتها رفضت حتى تحصل على الشهادة الجامعية في البداية، وقدمت على مسابقة ملكات جمال سوريا ومسابقة ملكة جمال العرب في مصر وأقيمت في مدينة الأقصر.



