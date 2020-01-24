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أخبار البلد

القومي للمرأة: الشرطة تقوم بدور بارز في حماية الوطن

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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امل مجدي

هنأ المجلس القومي للمرأة اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية ورجال ونساء هيئة الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة المصرية.


وفال المجلس القومي للمرأة في بيان، أن اليوم يوافق ذكرى للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية .


وأعرب المجلس القومي للمرأة عن اعتزازه وتقديره لتاريخ  ومسيرة هيئة الشرطة  المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات، ويشيد بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن و الحفاظ على تماسكها.


وثمن المجلس التضحيات العظيمه التى يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم ارواحهم ودماءهم فداءً للوطن ورفعته ، و من أجل الحفاظ على أمن وأمان وسلامة المواطنين والمواطنات المصريات .


 ودائما ما لا ينسى المجلس في هذه المناسبة الهامة أن يحيي أمهات وزوجات وابناء وبنات شهداء الشرطة البواسل ، واللاتى  فقدن اغلى ما لديهن من أجل ان يظل هذا الوطن قويًا صامدًا  امام الاعداء الذين يتربصون به  بالداخل والخارجين عن القانون  .


ويؤكد المجلس القومي للمرأة تضامنه مع قواتنا المسلحة ورجال الشرطة  البواسل في حربهم ضد الارهاب  الذي يستهدف  أمن واستقرار اراضينا ، سائلين  الله  عز وجل أن يحمى مصر من أي مكروه ، وأن ننعم جميعاُ بالخير والأمن والاستقرار والسلام.

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