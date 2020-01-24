أحمد السقا ينشر صورة مع حصانه.. شاهد

نشر النجم أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".





وظهر "السقا" في الصورة بصحبة حصانة، وعلق قائلًا "شكرًا جزيلًا للتحديshereenredaofficial فخور جدًا بهذه الحملة وكما تعلمون جميعًا ، سيكون حيواني المفضل دائمًا هو prec الثمين. يعد الوعي بالحيوانات سببًا كبيرًا وأنا أتحدى @ tarekalarianofficial" وحازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.









يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.









فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.









وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.







