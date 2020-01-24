خبيرة الأبراج تكشف مفاجآت عن ولادة أول قمر في 2020

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن مفاجآت عن ولادة أول قمر جديد في ٢٠٢٠، اليوم الجمعة ٢٤ يناير.

وقالت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يولد أول قمر جديد في عام ٢٠٢٠ ويولد عند درجة ٤ من برج الدلو وتحديدا في تمام الساعة ١١:٤٣ مساء بتوقيت القاهرة (٩:٤٣ م. بتوقيت جرينتش). وقت ولادة القمر الجديد يعتبر وقتا رائعا لبداية مشروعات أو بدء علاقات عاطفية بصفة رسمية مثل عقد قران أو خطوبة.. الخ.





واشارت خبيرة الأبراج إلى أن الوقت أيضا مناسب السبت والأحد والإثنين لقص الشعر؛ كي ينمو . لكن ليس بالضرورة أن يكون القمر الجديد رائعا.





وأضافت ان القمر الجديد الأول هذا العام يأتي معاكسا مع أورانوس (كوكب المفاجآت والثورات)، وينتج عن ذلك تغيرات غير متوقعة، وسلوك مفاجئ من البعض، وتقلبات مزاجية غريبة.





وأوضحت ان القمر الجديد يتأثر بالنجم الثابت "ظبي" الموجود في الدلو عند درجة ٤ وينبئ ذلك بحدوث أزمات وانحرافات سلوكية.





ولفتت إلى أن القمر الجديد ينشر اليوم وغدا وبعد غد، مشاعر شك، وقلق، وعدم أمان، لدى البعض، ومع ذلك بمزيد من التركيز والتحكم في الانفعال؛ نستطيع أن نحسن التصرف سريعا من أجل تغيير الظروف للأفضل.. استعدوا للعمل بشدة.