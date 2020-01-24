AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1500 وظيفة بجنوب بورسعيد للتعاقد فورا.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:15 م
1500 وظيفه جنوب بورسعيد
1500 وظيفه جنوب بورسعيد للتعاقد فورا .. تفاصيل
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة بورسعيد عن توافر 1500 وظيفة للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وأوضح جهاز تشغيل شباب بورسعيد أن الوظائف جميعا لـ مشغلين إنتاج مؤهل متوسط وفوق المتوسط من سن 18 عاما إلى 35 عاما.

وأفاد الجهاز أن الشباب المعين في الوظائف سيحصل على دورات تدريبية داخل مصر وخارجها بجانب وسائل مكيفة انتقال من وإلى العمل هذا بالإضافة إلي توافر دار حضانة للأطفال ومنظومة رعاية طبية مميزة من خلال شركة عالمية ووثيقة تأمين علي الحياة للعامل بالشركة 

وشدد الجهاز أن على الراغبين التقدم بصورة ضوئية من الرقم القومي وصورة المؤهل والموقف من التجنيد للذكور.
1500 وظيفة بجنوب بورسعيد للتعاقد فورا.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرعات إنترنت غير مسبوقة.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية.. تفاصيل

جهاز تشغيل الخريجين ببورسعيد يزف بشرى للشباب.. اعرف التفاصيل

إلحق سجل .. جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يعلن فتح باب الدورات التدريبية

بـ رواتب مجزية.. فرص عمل لخريجي المؤهلات المتوسطة في الغربية

وظائف خالية.. تعرف على شروط التقديم لـ١٥٠٠ فرصة عمل بمنطقة جنوب بورسعيد

توفير 1500 فرصة عمل بكبرى الشركات المتخصصة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بشير التابعي يكشف حقيقة بيع لاعبي الزمالك "مباراة الستة" لـ الأهلي

بـ صور وكلمات مؤثرة.. حسام داغر يرثي والدته

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام مازيمبي

مشهد صادم.. سيدة تسقط من أعلى برج وتسير على قدميها

أسعار السيارات تواصل الانهيار.. نيسان قشقاي وبيجو وسيتروين في المقدمة بتراجع حتى 30 ألف جنيه.. صور

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه