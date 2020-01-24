1500 وظيفة بجنوب بورسعيد للتعاقد فورا.. تفاصيل

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة بورسعيد عن توافر 1500 وظيفة للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.





وأوضح جهاز تشغيل شباب بورسعيد أن الوظائف جميعا لـ مشغلين إنتاج مؤهل متوسط وفوق المتوسط من سن 18 عاما إلى 35 عاما.





وأفاد الجهاز أن الشباب المعين في الوظائف سيحصل على دورات تدريبية داخل مصر وخارجها بجانب وسائل مكيفة انتقال من وإلى العمل هذا بالإضافة إلي توافر دار حضانة للأطفال ومنظومة رعاية طبية مميزة من خلال شركة عالمية ووثيقة تأمين علي الحياة للعامل بالشركة





وشدد الجهاز أن على الراغبين التقدم بصورة ضوئية من الرقم القومي وصورة المؤهل والموقف من التجنيد للذكور.