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أخبار العالم

أول رد فعل من أردوغان على زلزال تركيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:50 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحيم يسري
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيغ بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان قدم العزاء لأسر ضحايا الزلزال ويتمنى الشفاء للجرحى ويؤكد وقوف كافة مؤسسات الدولة إلى جانب الشعب، وذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر.

بينما قالت وكالة الأناضول الحكومية، إن أردوغان وجه مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ.

كانت إدارة  الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعلنت ارتفاع ضحايا الزلزال  الذي ضرب ولاية ألازيغ إلى 14 قتيلًا.

وأشارت في بيان  إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

من جانبه، قال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي قلدريم، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أعلن والي ملطية، أيدين باروش، عن إصابة 45 شخصا آخرين.

كما أشارت وسائل إعلام تركية إلى انهيار عدد من المباني نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
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