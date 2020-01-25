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رياضة

مرتضي منصور عن التعاقد مع عبدالله السعيد: عنده 40 سنة.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنباء التعاقد مع عبدالله السعيد بعد مطالبة الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب السلام بشأن ضم قائد بيراميدز.
وقال مرتضي فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، أنه لن يتعاقد مع عبدالله السعيد بعد كبر سنه، معلقا، "عنده 40 سنة".

وشدد مرتضى، على أن عبدالله السعيد لا يصلح للعب لنادي الزمالك بسبب التعاقد معه فى الميركاتو الشتوي الماضي ، وبعدها جدد عقده مع نادي الأهلي.

تعادل فريق الزمالك مع مازيمبي دون أهداف في المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.  

ويتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوز على أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي وتعادل مع غربان مازيمبي وزيسكو.

بينما يأتي في المركز الثالث فريق زيسكو الزامبي برصيد نقطتين من تعادلين فيما يتذيل فريق أول أغسطس الأنجولي المجموعة برصيد نقطتين أيضا.
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