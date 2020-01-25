مرتضي منصور عن التعاقد مع عبدالله السعيد: عنده 40 سنة.. فيديو

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنباء التعاقد مع عبدالله السعيد بعد مطالبة الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب السلام بشأن ضم قائد بيراميدز.

وقال مرتضي فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، أنه لن يتعاقد مع عبدالله السعيد بعد كبر سنه، معلقا، "عنده 40 سنة".





وشدد مرتضى، على أن عبدالله السعيد لا يصلح للعب لنادي الزمالك بسبب التعاقد معه فى الميركاتو الشتوي الماضي ، وبعدها جدد عقده مع نادي الأهلي.



