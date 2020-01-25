مؤسس إذاعة القرآن الكريم.. وفاة الإذاعي محمد عبدالعزيز عبدالدايم

توفى مساء أمس الجمعة، الإذاعي الكبير محمد عبد العزيز عبد الدايم، مؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم.





ويعتبر الإذاعي محمد عبد العزيز عبد الدايم أحد رواد البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، ومؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم.





وكان قد أكد خلال حوار للتليفزيون المصري، أن والده الشيخ عبد العزيز عبد الدائم كان عالما من علماء الأزهر، وحصل على العالمية الأزهرية في الثلاثينيات وكان من تلامذته محمد متولي الشعراوي والدكتور أحمد هيكل.





وأضاف :" تربيت في أسرة دينية وحفظت القرآن في جمعية تحفيظ القرآن بالزقازيق في 4 سنوات والتحقت بالأزهر، وجئت للقاهرة في يوليو 1952 وبدأت الدراسة في معهد القاهرة الديني إلى أن حصلت على الثانوية الأزهرية والتحقت بكلية الشريعة والقانون".





وتابع:" لم يخطر في بالي الإلتحاق بالإذاعة المصرية ولكنني اهتميت بالإذاعة لأن المذيع كان يتم تصديق تصريحاته، والتحقت بإذاعة القران الكريم".