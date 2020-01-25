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رياضة

ايمونيكي يصل القاهرة تمهيدا لقيادة مصر المقاصة.. تفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 02:46 ص
ايمانويل ايمونيكي
ايمانويل ايمونيكي
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محمد رشاد
وصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم ونجم نادي الزمالك السابق الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي على تعيين ايمونيكي خلفا لأحمد حسام ميدو الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة الـ14 من الدوري.

وحجز النادي الفيومي لمدرب الفريق الجديد ايمونيكي بفندق بالتجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

ويعد ايمونيكي أول مدرب إفريقي من أصحاب البشرة السمراء يعمل داخل مصر، بعدما سبقه إلى ذلك ثنائي من أصحاب البشرة البيضاء الجزائري خير الدين مضوي والتونسي نصر الدين النابي اللذان قاما بتدريب الدراويش .
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