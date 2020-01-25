احلام ترتدي مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار في حفلها بالسعودية.. صور

كشف برنامج ET بالعربي في تقرير خاص ان الفنانة الإماراتية أحلام ارتدت مجوهرات في حفلها بموسم الرياض مجوهرات تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

واشار برنامج ET الى ان بهذه الاطلالة اصبحت احلام صاحبة أغلى اطلالة عربية على الاطلاق.





وتصدرت احلام لائحة الأكثر تداولا بموقع تويتر بعد تكريمها في حفلها الذي أقيم أمس الجمعة بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.





وحصلت احلام على تكريم خلال حفلها التي حملت اسم ليلة فنانة العرب ، بمنحها درع تكريمي على شكل " ملكة " مصمم من الذهب الخالص.

ووجهت أحلام التي تألقت بفستان أسود رسالة لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد تماثلها الشفاء.





يشار إلى أن أحلام شاركت في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس مع محمد حماقي وراغب علامة وسميرة سعيد.