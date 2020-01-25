بمطار القاهرة وشرم الشيخ والأحوال المدنية.. اليوم بدء تفعيل ماكينة إصدار شهادات الميلاد والوفاة

تبدأ وزارة الداخلية اليوم، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة .





ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبـ مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.



