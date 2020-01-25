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حوادث

بمطار القاهرة وشرم الشيخ والأحوال المدنية.. اليوم بدء تفعيل ماكينة إصدار شهادات الميلاد والوفاة

السبت 25/يناير/2020 - 05:00 ص
ماكينة اصدار شهادات
ماكينة اصدار شهادات الميلاد والوفاة
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مصطفي الرماح
تبدأ وزارة  الداخلية اليوم، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التى استحدثتها الوزارة  لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة .

ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبـ مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

وقال مصدر أمنى إنه من المقرر أن يتم نشر الماكينة الجديدة فى كافة محافظات الجمهورية مشيرا إلى  أن الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية وتعتبر الماكينة الجديدة سجلا مدنيا ذكيا تعمل 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية .   
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