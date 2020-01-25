بعد 30 عاما .. عايدة رياض تكشف تفاصيل اتهامها في قضية دعارة .. فيديو





وقالت عايدة رياض خلال لقائها في برنامج تحيا الستات للإعلامية راغدة شلهوب: هذه الواقعة أثرت كثيرا على أسرتي وكنت وقتها متزوجة من الفنان محرم فؤاد والذى وقف بجواري لمعرفته وثقته ببراءتي.





وأضافت عايدة قائلة : كان من الواضح تلفيق التهمة لي لأن بها كثير من الأبعاد غير المنطقية ولعل من أبرزها أن كيف أمارس الدعارة ومعي زوجي محرم فؤاد؟.





وأوضحت عايدة قائلة : بعد خروجي من السجن وبعد حصولى على البراءة تلقيت عديد من الأعمال الفنية حيث استغل عدد من المنتجين هذه الواقعة في الترويج لأعمالهم وخضت المغامرة واستغلتهم أيضا لمصلحتى.

كشفت الفنانة عايدة رياض تفاصيل جديدة حول قضية الدعارة التي اتهمت بها وتم سجنها وخرجت بعدها براءة وذلك منذ 30 عاما.