إصابة 1030 تركيا ومصرع 21 آخرين.. ماذا فعل الزلزال بـ أنقرة؟





ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا أمس الجمعة إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية (أفاد).

وكانت وكالة «أفاد» قد ذكرت، أمس، أن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيج .

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الأنقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها .

وكان مركز الزلزال في قضاء سيفريجه بولاية ألازيج شرقي البلاد وقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضا.

وحسب وكالة "الأناضول"، وجه الرئيس رجب طيب إردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجه أردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة بالتوجه فورا إلى المنطقة وأكد في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر "مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيغ بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا".

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.